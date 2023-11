Der 43-Jährige wusste, dass rund zehn Kreuzungen mit Ampeln bis zu seinem Wunschziel kommen. Dass all die auch grün sein könnten, kam ihm aber nicht in den Sinn. Er habe gehofft, auf dem Pacific Highway an einer roten Ampel von dem Gestell abzuspringen. So gab es der Mann später zu Protokoll. Statt einer rund 30-minütigen Fahrt nach Coffs Harbour ging es aber munter entlang der Gold Coast in Richtung Süden. Was der blinde Passagier nicht wusste: Der Lastwagenfahrer war auf dem Weg in einen anderen Bundesstaat. Von Brisbane sollte es nach Sydney gehen – eine Fahrstrecke von gut 900 Kilometern.

Auf dem Unterbau des Lastwagens eingepfercht, blieb dem Mann nichts anderes übrig, als in der prekären Position auf dem Metallgestell auszuharren. Nach rund vier Stunden Fahrt hielt der Truck in Queensland, wie die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Polizei berichtete. In Nambucca Heads stoppte der Fahrer Pardeep Dahiya am frühen Morgen für ein Nickerchen, meldete die australische ABC News. Bei dem Halt entdeckte er dann ein „kleines Stück orangefarbenen Stoff“ unter seinem Lastwagen.

