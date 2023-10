Anti-Aging made in Germany!

Diverse Stars nehmen die Dienste des deutschen Arztes Prof. Dr. Ernst von Schwarz in Los Angeles schon in Anspruch. Ihre Namen hält der Mediziner geheim, aber mit einer Botschaft geht von Schwarz jetzt an die Öffentlichkeit: In Zukunft werden wir alle mindestens 120 Jahre alt! Aber wollen wir alle überhaupt so viel länger leben? Und was würde das für unseren Alltag bedeuten?

Wie der Arzt es schaffen will, dass wir demnächst alle locker 50 Jahre länger leben, sehen Sie oben im Video. (mjä)

