Aber ist es überhaupt realistisch, einen Ehebruch vor den eigenen Kindern zu verheimlichen? Wir haben Mental-Health-Expertin und Familienberaterin Ruth Marquardt nach ihrer Einschätzung gefragt: „So einen Schicksalsschlag vor Kindern zu verbergen - halte ich für annähernd unmöglich. Das eine ist, was wir Kindern erzählen, das andere ist, was unsere Kinder darüber hinaus wahrnehmen.“ Kinder seien exzellente Leser unserer Stimmungen und würden früher oder später Fragen stellen.

„Wenn sie nur unzureichende Antworten bekommen, ist es wichtig, Ihnen zu versichern, dass das, was gerade ist, nicht ihre Schuld ist, da Kinder sich sonst häufig die Schuld an Trennungen oder Streits der Eltern geben und in dem Glauben aufwachsen, etwas sei mit ihnen nicht in Ordnung“, so die Expertin weiter.

Eine mögliche Lösung sei es, den Kindern Orientierung zu geben und zu vermitteln: „Mama und Papa haben gerade Streit - aber das ist eine Sache von uns Erwachsenen und wir klären das.“