„Wir waren komplett miteinander ausgeknockt“, erklärte die 35-Jährige ihre Social-Media-Abstinenz. Nachdem zunächst ein furchtbarer Magen-Darm-Virus ihr komplette Familie „ausgeknockt“ hatte, kam es zu einem folgenschweren Unfall mit ihrem jüngsten Sohn Carlo.

„Da wurde mir das Wickeln von Carlo zum Verhängnis“, verrät die Zweifach-Mama. „Er hat mir mit seinem kleinen Fingernagel so dermaßen ins Auge gestochen und gekratzt, dass ich zuerst nichts mehr sehen konnte, dann meine Augen nicht mehr öffnen konnte und Horrorschmerzen hatte.“ Als nach einer Stunde immer noch keine Besserung eintrat, ging es für die Schauspielerin in die Notaufnahme. „Dort kamm dann raus, dass ich einen tiefen und langen Cut in der Hornhaut habe.“