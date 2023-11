Bevor er als Rosenkavalier den Frauen den Kopf verdrehte, war Andrej Mangold professioneller Basketballspieler. Bis heute eine seiner größten Leidenschaften! „Aktuell ist in Klärung mit der Versicherung, ob ich wieder beim Basketball einsteigen darf nach meinem Kreuzbandriss. Ich möchte da wieder ein bisschen Back to the Roots, nicht hauptberuflich, aber nebenberuflich“, verrät er im Interview mit RTL. Bereits in den vergangenen Jahren stand er für die RheinStars Köln auf dem Feld – und möchte dort an seine sportlichen Erfolge anknüpfen.

Lese-Tipp: Kreuzband gerissen: Ex-Bachelor Andrej Mangold am Boden zerstört

„Ansonsten bin ich beruflich gerade sehr viel im Modelbereich unterwegs“, ergänzt der 36-Jährige. Gerade erst habe er eine große Werbekampagne mit seiner Freundin für den Tourismusverband im Oman geshootet: „Und ich bin nächste Woche auch wahrscheinlich in Rom und shoote dort eine größere Kampagne für einen Parfümhersteller. Das ist ein Bereich, der mir sehr viel Spaß macht und in dem ich auch weiterhin viel arbeiten werde.“

Lese-Tipp: Zum Verwechseln ähnlich! Das sind die prominenten Doppelgänger der Stars

Fuß fassen möchte er auch in der Moderation – Erfahrungen hat er bereits in Sportsendungen und bei Events gesammelt – und: „Thema Schauspiel ist auch ein Bereich, der mir sehr viel Spaß macht.“ Seit fast drei Jahren habe er einen renomierten Schauspielcoach an seiner Seite. „Es gibt noch nichts Konkretes zu vermelden, aber es kann sehr gut sein, dass man mich da bald in einem Film oder einer Vorabendserie sehen wird.“