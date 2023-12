Zum Glück war Aminata nicht ganz allein. Der Vater ihres Sohns sei an ihrer Seite gewesen. Eine kleine Überraschung, hatte Aminata doch nur zwei Wochen vor der Geburt verkündet, dass sich die beiden werdenden Eltern getrennt hätten. Auf Instagram hieß es am 11. November: „[Ich] Habe so unglaublich viel geweint, weil ich nicht fassen konnte, dass diese Person, die ich so lange kannte, mich dermaßen enttäuschen konnte.“

Zur Geburt ihres Kindes wollte der „Babydaddy“, wie die 29-Jährige den Vater ihres Kindes nennt, aber offenbar dabei sein. „Als ich spürte, wie positiv und aufrichtig seine Intention und Energie war, ließ ich es auch zu und freue mich sehr, dass er doch da war“, erklärt sie nun auf Instagram. (vne)