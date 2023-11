Schon sehr bald wird Aminata Sanogo Mama sein. Den Großteil ihrer Schwangerschaft mit allen Sorgen, Untersuchungen, Ängsten und Freuden hat das Model alleine durchgestanden. Denn sie lebt getrennt vom Vater ihres Babys – und zwar schon länger. Obwohl sie emotional am Ende war, ist Aminata heute froh und glücklich, dass ER nicht mehr an ihrer Seite ist. „Habe so unglaublich viel geweint, weil ich nicht fassen konnte, dass diese Person, die ich so lange kannte, mich dermaßen enttäuschen konnte“, schreibt Aminata zu einem Reel bei Instagram. Es zeigt sie in verschiedenen Stadien ihrer Schwangerschaft. Der Kindsvater ist nicht zu sehen, denn Aminata hat für sich persönlich mit ihm abgeschlossen. „Irgendwann habe ich den Schalter umgelegt und er wurde nur noch zu einer Nebensache. Das Wohlergehen meines Kindes geht über mein Wohlergehen - also musste ich die Situation akzeptieren, mich emotional komplett distanzieren.“

Offenbar ist Aminata zu Beginn ihrer Schwangerschaft durch eine emotionale Hölle gegangen: „Ich habe so unglaublich viel geweint, weil ich nicht fassen konnte, dass diese Person, die ich so lange kannte, mich dermaßen enttäuschen konnte. (Dumm von mir) Die Sachen, die er mir vorgeworfen hat oder einfach nur sagte, haben mein Herz in Stücke gerissen, denn so naiv wie ich war, dachte ich wir hätten was ‚Besonderes‘“, schreibt Aminata.