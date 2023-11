Erst vor Kurzem hatte Aminata die Trennung vom Vater ihres Sohnes öffentlich gemacht. Den Großteil ihrer Schwangerschaft mit allen Sorgen, Untersuchungen, Ängsten und Freuden habe das Model alleine durchgestanden. Denn sie lebe getrennt von ihrem Partner – und zwar schon länger, führte die 28-Jährige in einem langen Statement auf ihrem Social-Media-Account aus.

„Habe so unglaublich viel geweint, weil ich nicht fassen konnte, dass diese Person, die ich so lange kannte, mich dermaßen enttäuschen konnte“, so Aminata. „Irgendwann habe ich den Schalter umgelegt und er wurde nur noch zu einer Nebensache. Das Wohlergehen meines Kindes geht über mein Wohlergehen - also musste ich die Situation akzeptieren, mich emotional komplett distanzieren.“

Trotz Trennung dürfe der Kindsvater aber Anteil am Leben ihres Sohnes nehmen, erklärt Aminata weiter. „Ich werde immer die Tür offen lassen, damit er seinen Vater kennenlernt und eine Beziehung zu ihm aufbaut, aber ich werde mich und mein Kind niemals dazu drängen.“ (tma)