Die Diagnose riss Alex’ wortwörtlich aus dem Leben: Ein Jahr lang habe sie nicht in ihrem Beruf als Verwaltungsassistentin in einem Kindergarten arbeiten können. Jahre lang habe sie hart daran arbeiten müssen, wieder zurück ins Leben zu finden: „Ich musste viele Therapien und Gehirnübungen über mich ergehen lassen, was mir sehr schwerfiel.“ Die einfachsten Aufgaben habe man ihr neu beibringen müssen.

Doch nun, neun Jahre später, blickt die 32-Jährige stolz zurück: „Die Zeit ist vergangen und man sagt, die Zeit heilt alle Wunden“ In neun Jahren sei sie weit gekommen, habe hart an ihrer Rehabilitation gearbeitet. Nun habe Alex das Gefühl, „an einem Punkt zu sein, an dem ich anderen jungen Schlaganfallüberlebenden helfen möchte.“

Aus diesem Grund ruft Alex eine Selbsthilfegruppe für Schlaganfallüberlebende ins Leben. Dabei sei es egal, ob man erst kürzlich oder schon Jahre zuvor die Diagnose „Schlaganfall“ erhalten habe, denn: „Wir sitzen alle auf die eine oder andere Weise im selben Boot.“ (vho)