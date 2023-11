Im exklusiven Podimo-Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ erklärt die 40-Jährige. „Das berührt einen dann als Mutter schon, weil man einfach sein eigenes Kind da wiedererkennt“, schwärmt Meyer-Wölden, die mit Olli ingesamt drei Kinder hat. Denn: „Wenn ich dich da so sehe, habe ich einfach explizit einen unserer Söhne so vor Augen, der auch das Talent so mitbekommen hat“, so die stolze Mama. Auch der Papa selbst wisse, welchen Sohn sie damit meint. Was für ein süßer Moment zwischen dem einstigen Ehepaar!

