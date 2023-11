Oliver Pocher, Harry Wijnvoord & Co.

„R.I.P. lieber Hans“, verabschiedet sich auch seine frühere TV-Kollegin Marijke Amado (69) in einem Posting.

Ihre ersten Gehversuche vor der TV-Kamera unternahm übrigens auch Iris Klein (56) in einer Show von Hans Meiser. „Meine erste TV-Senung hatte ich mit dir“, schreibt die Mutter von Daniela Katzenberger in ihrer Instagram-Story zu der Todesmeldung des TV-Urgesteins.



„Hans ist eine TV-Legende und prägte über Jahrzehnte die Fernsehlandschaft. Ich behalte ihn als Pionier des Daily Talk in Erinnerung", huldigt Talkmasterin Vera Int-Veen im Gespräch mit Spot On. Für die 56-Jährige bleibe Meiser der „Vater aller Talkshows“. (abl)