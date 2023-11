Am 6. November 2023 trat die bestürzende Nachricht in die Welt. Doch Hans Meiser starb bereits in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren in der Nähe von Scharbeutz in Schleswig-Holstein, wie Meisers Geschäftspartner Harald Thoma RTL bestätigte. Zuvor hatte Bild berichtet.

Thoma trauert um den Verlust der TV-Legende: „Sein Tod kam für mich überraschend und hat uns alle getroffen. Er ist an Herzversagen gestorben.“

Der Geschäftsführer weiß, wie es kurz vor Meisers Ableben um seinen Gesundheitszustand stand. „Vor wenigen Tagen hatte er noch eine Operation, allerdings war das ein orthopädischer Eingriff am Rücken. Dabei haben die Ärzte auch ein Herzflimmern festgestellt. Dass er deswegen aber wenige Tage später verstirbt, hätte keiner gedacht. Zumal die Operation gut verlaufen ist.“