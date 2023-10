Aldi bringt eigene Apfelsorte raus - Discounter züchtet „ALDIamo“

„Leuchtend rot, knackig, saftig und ein frischer, süßlicher Geschmack“, so beschreibt der Discounter den neuen, hauseigenen Apfel. Die Sorte soll ab Mitte Oktober in allen rund 2.000 Aldi-Süd-Filialen erhältlich sein.

Dabei ist der Apfel ein echtes Nord-Produkt: Denn der ALDIamo wächst im Alten Land vor den Toren Hamburgs, in dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas, schreibt die Supermarktkette. Entwickelt wurde die neue Sorte in Zusammenarbeit der Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN) mit der Hochschule Osnabrück. „Eine neue Sorte zu entwickeln, dauert sehr lange. Bis wir so weit waren, dass wir den Vertrieb planen konnten, sind 20 Jahre vergangen“, erklärt Landwirt Ulrich Buchterkirch.

