Produktwarnung.eu veröffentlichte eine PDF-Datei, in der alle betroffenen Futter-Dosen aufgelistet sind.

Auf Produktwarnung.eu finden Verbraucher eine PDF-Datei, in der alle betroffenen Produkte inklusive Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer aufgelistet sind. Solltet ihr Katzenfutter der Marke Wild Freedom besitzen, schaut auf dem Boden der Dosen nach: Hier findet ihr die notwendigen Informationen, die euch verraten, ob euer Produkt von der Warnung betroffen ist.

Wie es in der Veröffentlichung heißt, sollen betroffene Produkte nicht zurückgegeben werden. Stattdessen wird zu umgehenden und sorgfältigen Entsorgung geraten. Ob und wie Endverbraucher ihr Geld erstattet bekommen, bleibt unklar. Bei Rückfragen können sich betroffene Kunden jedoch per Mail oder Telefon an Zooplus wenden: E-Mail: service@zooplus.de / Telefon: 0049-89-211-29-211. (vho)