Was ist drin? Wie ist die Handhabung? Wir haben alles ausgepackt: Die 24 Produkte im Magic-Finish-Adventskalender 2023 gibt es teils in Original- und teils in Probiergrößen. Dabei sind limitierte Editionen und Accessoires aus dem Magic-Finish-Sortiment. Ob sich der Kalender lohnt, erfahrt ihr im Testbericht.

Hier geht´s zum Bericht: Wie gut ist der Magic-Finish-Adventskalender von asambeauty?