Hat uns der Adventskalender von Douglas überzeugt?

Das schlichte, aber weihnachtliche Design des Adventskalender finden wir sehr schön. Der Adventskalender ist aufklappbar, was platzsparend ist. Die Türchen lassen sich leicht öffnen und man erfährt gleich etwas über das entsprechende Produkt inklusive QR-Code. Alle Produkte haben uns überzeugt, wobei einige - so wie das Parfüm Mod Vanilla von Ariana Grande – uns besonders gefallen haben. Einen kleinen Kritikpunkt haben wir jedoch: Beim MCM-Duft handelt es sich um ein Männerparfüm – hier hätten wir uns dann doch einen für die Frau gewünscht, zumal die meisten Frauen diesen Adventskalender für sich selbst oder eine andere weibliche Person kaufen (Freundin, Mutter etc.). Das Preis-Leistungsverhältnis ist insgesamt herausragend, vor allem weil der Kalender aktuell reduziert ist. Wir vergeben fünf von fünf Sternen für den tollen Duft-, Pflege- und Make-up-Adventskalender von Douglas.