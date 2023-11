Das steckt drin: Im Flaconi-Adventskalender 24 Love Brands 2023 für Männer

Der „24 Love Brands Men’s Edition” von flaconi ist ein sehr starker Adventskalender im Beauty Segment und bringt als Geschenk für den Liebsten oder für sich selbst eine breite Palette an Beauty Artikeln mit. Uns haben die vielen Produkte in Originalgröße sehr gut gefallen, ebenso wie die Auswahl an Marken. Hier ist wirklich für fast jeden etwas dabei und der Kalender lädt ein, neue Produkte und Marken auszutesten.

Der Preis ist mit knapp 100 € nicht günstig, aber bei einem Warenwert von 400 € doch respektabel. Es macht aber durchaus Sinn vorab den Inhalt einmal zu prüfen, damit Ihr nicht zuviele Produkte im Kalender haben für die Ihr euch am Ende nicht interessiert oder keine Verwendung habt. Der Verpackungsmüll ist zudem auf das Nötigste reduziert und der Kalender ist auch deutlich weihnachtlicher als im letzten Jahr.

Der Kalender bekommt von uns 4 von 5 Sternen. Den Stern ziehen wir ab, weil wir uns doch mehr Ganzkörperpflegeprodukte wie zum Beispiel eine Body Lotion gewünscht hätten und weil die versprochenen 400,- Warenwert beim Kauf einzelner Produkte nicht zu halten ist.

Den 24 Love Brands Adventskalender gibt es natürlich auch für Frauen. Hier findet ihr unseren Test.