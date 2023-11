Wie gut ist der Flaconi-Adventskalender 2023?

Im Adventskalender befinden sich wesentlich mehr Produkte in Reise- als in Originalgröße. Das ist zwar einerseits sehr schade, allerdings muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass sehr viele Produkte in Originalgröße sehr teuer sind. So kostet die Resistance-Haarmaske von Kérastase in der Originalgröße zum Beispiel schon 38,25 Euro. Der Adventskalender kostet aktuell nur noch 55,95 Euro statt 79,99 Euro. Der Warenwert beträgt laut Flaconi mehr als 600 Euro.

Da es sich bei den meisten Sachen um wirklich empfehlenswerte Produkte von hochpreisigen Marken handelt, ist der Adventskalender also trotz der vielen Reisegrößen unserer Meinung hinsichtlich des Preis-Leistungsverhältnisses eine klare Kaufempfehlung! Der Warenwert übersteigt den Kaufpreis deutlich. Trotzdem wäre es schön, wenn im nächsten Jahr das eine oder andere Produkt mehr in Originalgröße im Adventskalender stecken würde.