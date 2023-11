Es gibt vermutlich einfachere Aufgaben für Verpackungs-Designer, als einen solchen Festtagskalender für Pokémon-Liebhaber zu gestalten. Hier wurde ein bisschen random ein Rentier zu den Pokémon mit auf den Kalender gepackt. Ein winterlich-dunkler Tannenwald und grafische Eiskristalle verbreiten Weihnachtsstimmung….im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Vermutlich trifft der Kalender damit nicht den Geschmack von Stil-Puristen, die in der Adventszeit traditionelle Weihnachtsdeko lieben. Aus unserer Sicht ist er aber optisch in sich stimmig und wirkt hochwertig. In der Mitte ist er geteilt und aufklappbar, dadurch steht er umfall-sicher (was ja sonst häufig ein Problem ist, wenn man einen Adventskalender aufs Schränkchen stellt).