Wie gut ist der Magic-Finish-Adventskalender von asambeauty?

Das Design des Magic-Finish-Adventskalenders ist relativ schlicht und nicht besonders weihnachtlich. Trotzdem ist es gelungen und macht einen guten Eindruck. Gut gefallen haben uns auch die coolen Sprüche, die sich jeweils auf den einzelnen Boxen befinden, wie zum Beispiel „May your day be as flawless as your lashes“ (übersetzt: „Möge dein Tag so einwandfrei sein, wie deine Wimpern“). Die Handhabung ist definitiv ein Pluspunkt, denn die kleinen Boxen lassen sich einfach aus dem Adventskalender herausnehmen und öffnen. Zudem kann man sie anschließend sogar wieder verwenden, was gut in Sachen Nachhaltigkeit ist. Auch ist der Adventskalender aufstellbar: Man muss einfach die Pappe auf der Rückseite entsprechend der einfachen Anleitung aufklappen.