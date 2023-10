Lohnt sich der Artdeco-Adventskalender?

Auch wenn die meisten Produkte im Adventskalender überzeugt haben, gibt es ein paar, die wir nicht so gut fanden. Dazu gehört der Eye Make up Remover in der Reisegröße. Es ist nicht so einfach, vor allem wasserfesten Eyeliner und Klebeliner (für künstliche Wimpern) damit zu entfernen. Außerdem hat das Produkt manchmal gebrannt, wenn es versehentlich in die Augen gelangt ist. Ein weiteres Flop-Produkt für uns ist die Super Rich Hand Cream Mask, aber nicht weil sie nicht ausreichend pflegt, sondern weil wir den Geruch von weißem Lotus und Reismilch ganz und gar nicht gut finden. Weiterhin nicht gefallen haben uns die zwei Lippenstifte im Adventskalender, denn sie sind zwar feuchtigkeitsspendend aber verschmieren extrem schnell. Der Color Booster Lip Balm hat in der Anwendung eine kleine Entzündung auf den Lippen ausgelöst. Somit ist er ebenfalls durchgefallen.