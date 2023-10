Der Adventskalender ist dank des weihnachtlichen Designs hübsch anzusehen. Auch lässt er sich aufklappen, was sehr praktisch ist, denn so nimmt er nicht viel Platz weg. Leider war es oft ein Kampf, die einzelnen Türchen zu öffnen. Das ist schade. Beim Öffnen sind sie oft sogar sehr stark eingerissen, sodass der Adventskalender am Ende ziemlich mitgenommen aussah.