Das könnte richtig gefährlich werden!

Der Winter ist mit Kälte, Schnee und Eis in vielen Regionen angekommen. Ausgerechnet jetzt kündigt die Gewerkschaft Verdi einen Streik im Winterdienst in Niedersachsen und Schleswig-Holstein an. Ist das nicht lebensgefährlich?

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!