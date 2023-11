Grundsätzlich gilt: Wer abnehmen möchte, muss mehr Kalorien verbrennen als er aufnimmt. Dieses Wissen verleitet viele dazu, einfach ein paar Tage nur die Hälfte oder nichts zu essen. Vor allem, wenn es darum geht, in wenigen Tagen Gewicht zu verlieren. Doch leider scheiden wir dadurch in erster Linie Wasser aus. Und wenn wir kein oder nicht genügend Eiweiß aufnehmen, greift unser Körper die Muskulatur an. Folglich nehmen wir zwar ab, jedoch leider kein oder kaum Fett.

Außerdem rächt sich der rasche Gewichtsverlust in Form des Jo-Jo-Effekts. Denn wenn wir die Kalorienzufuhr drosseln, fährt unser Körper auch den Energieverbrauch runter. Essen wir dann wieder wie zuvor, speichert der Körper alles, was er kriegen kann, um für die nächste Hungerphase gewappnet zu sein. Nicht selten gesellt sich zu den abgenommenen Pfunden so letztlich sogar das ein oder andere Pfund mehr hinzu.

Wer abnehmen möchte, sollte daher in erster Linie auf Eiweiß setzen.

