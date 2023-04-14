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GPS Tracker Haustiere Kippy

GPS Kippy Tracker im Test: Ein Must-Have für Haustierbesitzer?

Mit dem GPS-Tracker Kippy können Sie jederzeit den Standort Ihres Haustieres überwachen und sicherstellen, dass es sicher und gesund bleibt. Erfahren Sie hier mehr über die Funktionen und Vorteile des Kippy GPS-Trackers.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Um Haustiere wie Katzen oder Hunde im Notfall schnell wiederfinden zu können, haben sich GPS Tracker bewährt. Dabei offeriert der Markt eine Vielzahl an unterschiedlichen Modellen, weshalb es oftmals nicht einfach ist, den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund haben wir uns mehrere Tracker angesehen und dabei gute Erfahrungen mit dem GPS Tracker Kippy sammeln können. Lesen Sie weiter, um mehr über diesen erstaunlichen GPS-Tracker und seine Vorteile zu erfahren!

Was ist der Kippy GPS Tracker?

Der Kippy GPS Tracker ist ein Haustiertracker des italienischen Unternehmens Kippy S.r.l., das seinen Sitz in Mailand und bereits mehrere Modelle auf den Markt gebracht hat. Entsprechend profitiert das aktuelle Modell von den Erfahrungen des Unternehmens.

Kippy: Der perfekte Begleiter für Ihr Haustier
Kippy: Der perfekte Begleiter für Ihr Haustier
Neben höchster Ortungsgenauigkeit hilft Kippy, das Wohlbefinden Ihres Haustieres zu verbessern.
*Jetzt schnell & kostenlos liefern lassen!

Ein Tracker wie der Kippy Tracker hilft Ihnen dabei, Hund oder Katze stets zu überwachen und diese in dringenden Situationen schnell aufspüren zu können. Dabei besticht der Tracker durch zahlreiche Funktionen, wie sie nur wenige Modelle bieten. Davon zeugt auch die hohe durchschnittliche Bewertung anderer Nutzer.

Kippy Webseite

Der GPS Tracker ist ein leichtes Gerät, das einfach am Halsband Ihres Haustieres befestigt werden kann. Es verbindet sich mit Satelliten, um jederzeit den genauen Standort des Tieres zu bestimmen – in Echtzeit – und sendet die Koordinaten direkt an eine mobile App, die auf Ihrem Telefon installiert ist.

Die App zeigt die Bewegungen des Haustiers auf einer interaktiven Karte, sodass Sie jederzeit sehen können, wo es sich genau befindet. Darüber hinaus verfolgt dieser GPS Tracker auch die körperlichen Aktivitäten Ihres Haustieres wie Laufen, Gehen oder Schwimmen und gibt Ihnen wichtige Informationen über seinen Gesundheits- und Fitnesszustand.

Es gibt 3 Modelle: Kippy CAT, Kippy DOG und Kippy EVO für Hunde. Die Unterschiede zwischen DOG und EVO sind wie folgt:

Kippy DOG vs Kippy EVO

Was sind die Funktionen des Trackers?

Die Funktionen und Vorteile des Kippy Trackers sind:

  • Live-Tracking/Standortüberwachung in Echtzeit: Mit Kippy müssen Sie sich nie wieder Gedanken über den Aufenthaltsort Ihres Haustieres machen. Sie können sicher sein, dass sie sicher sind, indem Sie sie von überall aus verfolgen, wo Sie nur Ihr Telefon verwenden.
  • Virtuelle Leine inklusive Alarmbenachrichtigung/Sicherheitszonenwarnung: Stellen Sie sicher, dass sie innerhalb vordefinierter Grenzen bleiben, indem Sie in der App eine Sicherheitszone erstellen—und werden Sie benachrichtigt, wenn sie sich herauswagen!
  • Activity monitor/Haustier-Fitness-Tracking: Überwachen Sie, wie viel Bewegung Ihr pelziger Freund bekommt, und stellen Sie sicher, dass er gesund bleibt, indem Sie seine Aktivitätsdaten mit den Sensoren verfolgen.
  • Leichtes und kompaktes Design mit integrierter LED-Lampe: Das Gerät selbst wiegt nur 38g Gramm, sodass sich Ihr Haustier beim Tragen nicht belastet fühlt; Außerdem ist es sehr klein, sodass es bequem auf jede Art von Halsband passt, ohne es weiter zu beschweren!
GPS Tracker Kippy Funktionen
Kippy Funktionen

Was kostet der GPS Kippy Tracker?

Die Kosten für den Kippy Tracker sind unseren Erfahrungen nach vergleichsweise niedrig. Dies gilt sowohl für den Kaufpreis als auch für das Servicepaket, das wie bei fast allen Trackern zusätzlich gebucht wird.

Kippy: Der perfekte Begleiter für Ihr Haustier
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Neben höchster Ortungsgenauigkeit hilft Kippy, das Wohlbefinden Ihres Haustieres zu verbessern.
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Der Kaufpreis von Kippy DOG und CAT liegt bei 69,99 €, Kippy EVO für Hunde kostet 29,99 €. Um den Service des Unternehmens final nutzen zu können, bedarf es zudem des Servicepakets. Hier unterscheiden sich die Kosten deutlich voneinander. Den günstigsten Tarif stellt das Supreme-Paket dar. Dieses gewährt eine Netzverbindung über 60 Monate. Dabei belaufen sich die Kosten auf einmalig 199,99 €.

Hier die Servicepaket Kosten im Überblick:

BasicPremiumUltimateSupreme
Preis pro Monat10,99 € 5,83 € 4,16 €3,33 €
Zahlung10,99 € pro Monat69,99 € alle 12 Monate99,99 € alle 24 Monate199,99 € alle 60 Monate
Laufzeit 4 Monate1 Jahr2 Jahre5 Jahre

Sollten Sie eine geringere Laufzeit wünschen, können Sie alternativ Pakete über zwölf und 24 Monate buchen. Auch besteht die Möglichkeit, den Service monatlich zu bezahlen. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die monatlichen Kosten steigen, je kürzer die Laufzeit ist.

Abseits des Supreme-Pakets belaufen sich die monatlichen Kosten für den GPS Tracker auf 4,16 € bis zu 10,99 €. Da Haustiere oftmals langjährige Begleiter sind, schmälert dies unsere Bewertung nicht. Wer sich für das Supreme-Paket entscheidet, zahlt unseren Erfahrungen nach monatlich weniger Geld als bei anderen Anbietern.

Warum sollte ich den Kippy Tracker für mein Haustier nutzen?

Wie die Bewertung durch andere Nutzer zeigt, gibt es mehrere Gründe, die für den Kippy Tracker sprechen. Dies bestätigen auch unsere Erfahrungen mit dem Modell, denn die Funktionen lassen nur wenig Spielraum für Kritik.

GPS Tracker Haustiere Kippy Katze

Zunächst ist es für uns wichtig, dass ein Tracker Haustiere nicht beeinflusst. Da der Kippy Tracker lediglich 55 mm x 22 m groß ist und nur 38 Gramm wiegt, eignet er sich beinahe für alle Hunde oder Katzen. Einzige Ausnahme sind besonders kleine oder leichte Tiere mit einem Gewicht von weniger als 4 Kilogramm.

Kippy: Der perfekte Begleiter für Ihr Haustier
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Neben höchster Ortungsgenauigkeit hilft Kippy, das Wohlbefinden Ihres Haustieres zu verbessern.
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Unsere Bewertung des Trackers fällt darüber hinaus aufgrund einer besonderen Eigenschaft sehr gut aus. So besitzt der Tracker eine LED-Lampe, die Sie mithilfe Ihres mobilen Endgeräts aktivieren können. Dies ist besonders hilfreich, wenn der Vierbeiner in der Dunkelheit außerhalb von Haus oder Wohnung unterwegs ist.

Abschließend haben unsere Erfahrungen mit dem Kippy Tracker gezeigt, dass der Tracker sowohl mit GPS, Bluetooth als auch WLAN kompatibel ist. Auf diese Weise wird eine durchgehende Ortung ermöglicht, selbst wenn bestimmte Netze oder Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Was sind die Besonderheiten von diesem Tracker?

Da Tracker stets dasselbe Ziel verfolgen, sind für die Bewertung etwaige Besonderheiten relevant, die einen Tracker auszeichnen. Beim Kippy Tracker sind es primär die vielfältigen Optionen und die robuste Verarbeitung, die uns überzeugen.

Hohe Akkulaufzeit

Im direkten Vergleich mit anderen Anbietern besitzt der Kippy Tracker eine besonders hohe Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen.

Virtuelle Leine

Die virtuelle Leine ermöglicht es Ihnen, einen exakten Radius festzulegen, in dem sich Ihr Haustier frei bewegen kann. Verlässt es jedoch den Bereich, so erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können schnell handeln.

Aktivitätsaufzeichnung

Obwohl die Kosten des Kippy Tracker vergleichsweise gering sind, ist die Funktionalität hoch. Vor allem das Activity-Tracking hat uns überzeugt und unsere Bewertung maßgeblich beeinflusst. Diese Funktion hilft Ihnen, die Sprache Ihres geliebten Haustieres besser zu lernen — als wäre es eine neue Fremdsprache. Mithilfe des Activity-Trackings erhalten Sie genaue Einsicht darüber, wie oft Ihr Haustier schläft oder wie weit es sich täglich bewegt — und lernen so Ihr Haustier auf eine intimere Art und Weise kennen.

Unser Fazit

Der Besitz eines Haustieres sollte nicht bedeuten, sich Tag und Nacht um seine Sicherheit zu sorgen — weshalb die Investition in etwas wie den Katzen GPS Tracker wirklich dazu beitragen könnte, einige Ängste über den Verbleib unserer geliebten Tiere zu jeder Zeit zu lindern!

Von Echtzeit-Standortverfolgungsfunktionen und Warnungen beim Betreten/Verlassen vordefinierter „sicherer Zonen“, die speziell auf die Bedürfnisse von Haustieren zugeschnitten sind — es gibt wirklich keinen besseren Weg, als ein solches System einzurichten, insbesondere angesichts des praktischen Größen-/Gewichtsdesigns mit ausreichender Akkulaufzeit.

Kippy: Der perfekte Begleiter für Ihr Haustier
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Auch der Aktivitätsmonitor kann helfen, das Wohlbefinden des Haustieres zu überwachen — auch wenn es kein Ersatz für eine Tierversicherung ist. Probieren Sie dieses erstaunliche Gadget noch heute aus und sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre pelzigen Freunde überall und jederzeit schnell und einfach finden können!

Häufige Fragen zu Kippy

Wie lange hält der Akku?
Je nach Nutzung hat der Kippy GPS Tracker eine Batterielebensdauer von bis zu 20 Tagen!

Ist Kippy wasserdicht?
Ja – Kippy ist wasserdicht, also können Sie es bei Regen oder Schnee sowie beim Schwimmen oder Planschen im Wasser anbehalten!

Kann ich ein Kippy für mehrere Haustiere verwenden?
Definitiv! Sie können ein Kippy problemlos an den Halsbändern verschiedener Haustiere befestigen, solange für jedes Tier ein eigenes Profil in der App eingerichtet ist.

Ist der kippy GPS Tracker sicher für mein Haustier?
Ja, der kippy GPS Tracker ist absolut sicher für Ihr Haustier. Er ist sehr leicht und kann einfach am Halsband befestigt werd

Wo kann ich Kippy bekommen?
Sie können direkt von der offiziellen Website des Herstellers oder über Drittanbieter wie Amazon kaufen, wenn Sie dies bevorzugen; Es gibt mehrere Abonnementpläne, die auf den Funktionen basieren, die Sie am meisten benötigen. Außerdem bieten einige Websites auf Wunsch auch Testversionen an, bevor Sie sich vollständig festlegen (eine großartige Möglichkeit zum Ausprobieren!).

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