Lidl Gutscheine & Rabatte

Ihr Wunschprodukt liegt bereits in Ihrem Warenkorb, aber Sie wissen nicht, wo Sie Ihren Coupon einlösen können? Das geht ganz einfach! Klicken Sie auf „Zur Kasse“, um den Bestellprozess abzuschließen. Besitzen Sie kein Kundenkonto, so haben Sie die Wahl, als Gast zu ordern. Hier werden Sie nun nach Ihren persönlichen Daten gefragt. Nachdem Sie eine Zahlungsart gewählt haben, wird Ihnen die Bestellübersicht angezeigt. Hier haben Sie nun die Chance, Ihren Lidl Gutschein in das dafür vorgesehene Feld einzugeben und schlussendlich auch einzulösen.