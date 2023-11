Bis zu ihrer ersten Schwangerschaft habe sich die Content-Creatorin immer extrem wohl in ihrer Haut gefühlt. „Natürlich gab es auch Dinge an mir, die ich weniger mochte, aber zu einem Großteil liebte ich meinen Körper sowie das Gefühl, welches er mir gab“, erzählt sie im Interview mit RTL. Als sie mit Tochter Nia schwanger war, änderte sich das: „Ich nahm 30 Kilo zu, war über Wochen inkontinent und litt an vielen körperlichen Beschwerden. Diese erreichten ihren Höhepunkt mit einer halbseitigen Lähmung für ein paar Tage. Ich fühlte mich völlig fehlgesteuert in meinem Körper – quasi wie ein fremder Passagier.“

Natürlich habe auch der optische Aspekt eine Rolle gespielt, aber vor allem die massiven körperlichen Einschränkungen seien eine Qual für sie gewesen: „Unabhängig von der Tatsache, dass ich liebte, was in mir wuchs, fühlte ich mich von mir selbst gedemütigt. Gedemütigt von der Tatsache, dass ich inkontinent und ebenso sehr, dass ich auf fremde Hilfe angewiesen war. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich spüren, wie es ist, wenn man die Zügel nicht mehr selbst führt. Ich habe mich manchmal für mich selbst geschämt.“

