Vorhang auf für mehr Realität!

Fata Hasanovic ist seit knapp zwei Monaten Mama von Baby Malik. Wenige Wochen nach der Geburt zeigt sie sich ungefiltert und echt auf Instagram. „Milcheinschuss und Hängebauch – es ist, wie es ist“, titelt sie dazu. Warum sie auf Instagram das zeigt, was so viele scheuen, hat die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin jetzt im Interview mit RTL erklärt.