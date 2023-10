So liest man in den Kommentaren auch: „Ein BH ist per Definition eine Unterwäsche. Southwest hat in diesem Fall nichts falsch gemacht.“ Noch immer sichtlich verärgert reagiert die Post-Erstellerin laut Mirror mit den folgenden Worten: „Hast du schon einmal von Crop Tank gehört? Oder ist diese Art von Mode zu neu für dich?“ Doch ein anderer User pflichtet dem Kommentar bei: „Man kann ihn nennen, wie man will, es ist immer noch ein Sport-BH. Es hat nichts mit dem Gewicht oder dem Hautton (die schön sind) zu tun, es geht darum, ein bisschen respektvoller zu sein.“

Wie Daily Star schreibt, habe die Airline bereits Kontakt zu Mámacita aufgenommen: „Unsere ersten Berichte zeigen, dass die Reise dieses Kunden nicht unterbrochen wurde, und uns liegen derzeit keine weiteren Berichte über Unregelmäßigkeiten im Flugzeug vor. Wir sind jedoch in Kontakt mit der Kundin, um ihre Bedenken direkt anzusprechen.“ (vho)