Für wirklich gute Zimtschnecken musste man bis vor ein paar Jahren nach Schweden oder die USA reisen. Aber die traditionelle Heferolle mit Zimt ist mittlerweile auch in Deutschland der Renner. Es wird zwischen zwei Arten von Zimtschnecken unterschieden: den traditionell geknoteten aus Schweden und den Cinnamon Rolls aus den USA.

Food-Influencer haben mittlerweile ein großes Rezeptangebot zu dem Klassiker. Die meisten widmen sich den amerikanischen Cinnamon Rolls. YouTuberin Kiki Aweimer von Kikis Kitchen hat auf ihrem Kanal mittlerweile eine Bandbreite an Rezepten zu bieten. Die Backexpertin schätzt an dem Gebäck, dass man seine Kreativität voll ausleben könne: „Die Auswahl an verschiedenen Füllungen wie Pistazie, Zitrone oder Schokolade hat glaube ich auch so ein bisschen diesen Hype befeuert.“