Stellt sich nur noch die Frage, wie es mit den eigenen Daten aussieht. Schließlich stellt man der App für das Erstellen der coolen 90er-Jahre-Fotos einiges an persönlichen Informationen zur Verfügung.

Verbraucherschützer Ron Perduss erklärt im RTL-Interview: „Wie so oft bei Trends neigen wir dazu, schon mal schneller den gesunden Menschenverstand auszuschalten und ohne großes Nachdenken allen Bestimmungen zuzustimmen, um mitzumachen.“

Doch gerade bei neuen Apps und generell Programmen aus dem Netz sei es wichtig zu prüfen, was genau mit den Daten passiert. „Denn häufig geben wir unsere Informationen so frei, dass diese auch an Dritte weitergegeben werden können“, so der Experte.

Auch die App „Epik“ des südkoreanischen Entwickler „Snow Corporation“ speichert persönliche Informationen und verarbeitet diese, zum Beispiel Benutzerinhalte (Fotos, Gesichtsscans, Kommentare), Spitzname oder Dinge, die Sie dem Kundenservice zur Verfügung stellen (E-Mail, Länderinformationen).

Aber, so heißt es vom Entwickler: „Wir löschen all diese Informationen dauerhaft, wenn der ursprüngliche Zweck für die Erfassung der Gesichtsbilddaten nicht mehr besteht, oder, falls früher, innerhalb von drei Jahren nach Ihrer letzten Interaktion mit uns.“

Vertrauen wir also den Daten des Herstellers, so werden unsere Daten irgendwann wieder gelöscht. „Grundsätzlich sollten wir uns aber immer bewusst sein, dass es keine Garantie gibt, dass sich Unternehmen zu 100 Prozent an diese Aussagen halten“, sagt Perduss.

Wichtig daher: Sorgsam mit den eigenen Daten umgehen. Und: Eltern sollten ihre Kinder im Umgang mit persönlichen Informationen sensibilisieren und aufklären und schauen, welche Apps sie nutzen.