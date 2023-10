„Ich habe mir so eine Liste gemacht, was ich in meinem Leben noch machen möchte. Das war unter anderem einer der Punkte, die ich noch abhaken musste“, erklärte die 48-Jährige auf dem roten Teppich der Verleihung der 16. „Goldenen Bild der Frau“ der Bild-Zeitung.

„Es gab keinen Alkohol, keinen Zucker, man bekommt viele Anwendungen den ganzen Tag, und nur ganz wenig, gesundes Essen. Das hat mich ganz schön gestresst, weil ich sonst sehr gerne und viel esse. Aber es hat meinem Körper gutgetan, zwei Wochen war ich da! Ich habe vier Kilo abgenommen!“, freute sich Yasmina Filali.