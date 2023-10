Sowas will niemand sehen!

In der WM-Qualifikation in Südamerika geht es mitunter hitzig zu. Bei den Spielen von Argentinien und Brasilien rückt das sportliche Geschehen aber in den Hintergrund. Der Grund: eine Spuck-Attacke gegen Lionel Messi (36) und eine Popcorn-Dusche für Neymar (31).