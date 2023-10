Die frühere Rückkehr soll den Dortmunder Spielern nach Meinung der BVB-Führung zur Regeneration und Bewältigung des Jetlags bei sechs Stunden Zeitunterschied dienen. Mit dem Privatjet wäre das BVB-Quartett schon am Mittwochnachmittag in Dortmund. Der DFB-Tross landet dagegen erst am Donnerstagmorgen wieder in Frankfurt.

„Ich finde es eine hochprofessionelle Maßnahme“, verteidigt Hummels die Maßnahme.„Nur eine Nacht gehabt zu haben vor dem Freitagabendspiel, um den Jetlag rauszukriegen, wäre wahrscheinlich sehr kurz gewesen.

Auch der BVB rechtfertigt die Aktion, die dem Thema Nachhaltigkeit zuwiderläuft. Ein Thema, dass für den Verein nach eigener Aussage große Bedeutung hat. Durch die Ansetzung sehe sich der Verein jedoch „einer besonderen Situation ausgesetzt“. Schließlich genieße die Leistungsfähigkeit höchste Priorität. „Grundsätzlich kompensieren wir die Flugreisen unserer Mannschaft mit anerkannten Zertifikaten. So handeln wir auch in diesem Fall, erklärt der BVB gegenüber der Bild.