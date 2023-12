Wie durch ein Wunder: Mutter wacht nach fünf Jahren aus Koma auf

Jennifer Flewellen ist erwacht. Die 41-jährige Mutter von drei Kindern erlitt bei einem Autounfall im September 2017 schwere Verletzungen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Strommast. Am Unfallort wurde sie bewusstlos gefunden und lag vier Jahre und elf Monate lang im Koma. Ihr Aufwachen grenzt an ein Wunder, denn die Ärzte rechneten nicht damit, dass sie je wieder die Augen aufschlagen würde.

Aber Jennifer Flewellen bewies allen das Gegenteil und so war es ihr möglich, an einem besonderen sportlichen Ereignis teilzunehmen. Nur 15 Monate nachdem sie aufgewacht ist, konnte sie das Football-Abschlussspiel ihres jüngsten Sohns Julian vom Spielfeldrand mitverfolgen. Weil sie fünf Jahre im Koma lag, hatte sie die Abschlussspiele ihrer ältesten beiden Söhne verpasst, doch das Spiel ihres jüngsten Sohnes im Oktober konnte sie sehen. Ihr 18-jähriger Sohn sorgte dafür, dass das Spiel unvergessen blieb und erzielte den ersten Touchdown im Spiel. Sein Team gewann am Ende gegen die Gegner.

