Geburtstagsparty in Blankenese: 15 Kinder feiern am Dienstag (3. Oktober) gemeinsam ein neues Lebensjahr. Als eines davon in ein Erdwespen-Nest tritt, nimmt die Feier ein plötzliches Ende. Die Wespen schwärmen aus und attackieren die Jungen und Mädchen an Körper und Gesicht.

