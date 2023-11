Wer oder was ist schuld am Tod der noch so jungen Rhythmischen Sportgymnastin? Und liegt vielleicht sogar ein Verbrechen vor? Diese Fragen beschäftigt die Staatsanwaltschaft Stuttgart in diesem noch ungeklärten Todesfall. Sie hat routinemäßig ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und eine Obduktion der Leiche veranlasst. Auf Anfrage des SWR heißt es, dass es sich „hierbei um einen üblichen, gesetzlich vorgesehenen Verfahrensablauf“ handelt. „Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens wird geprüft, ob es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden an dem ungeklärten Tod gibt.“

Lese-Tipp: Magdalena Brzeska erinnert sich mit berührenden Worten an Turn-Talent Mia

Woran Mia Sophie Lietke gestorben ist, ist noch völlig unklar! Die Staatsanwaltschaft betont, dass „die Ursachen des Todeseintritts und etwaige Verantwortlichkeiten Dritter Gegenstand der Ermittlungen“ seien. Nach Bild-Informationen wird ein plötzlicher Herztod vermutet – also ein natürlicher Tod.

Lese-Tipp: Die bewegendsten Abschiede 2023: Um diese Sport-Stars trauern wir