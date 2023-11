Die Hingabe und Liebe führten schon in jungen Jahren zu vielen Erfolgen, die Lietke gemeinsam mit Brzeska feiern konnte. „Wir haben einige Jahre zusammen erlebt, schöne Erinnerungen geschaffen“, sagt Brzeska. Dazu gehören: „Viele Wettkämpfe, viele Pokale, viele Medaillen, viele Siege.“

Der größte Traum bleibt Mia Sophia nun aber verwehrt: die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ein ehrgeiziges, aber kein illusorisches Ziel. „Ich bin mir sicher, dass sie das geschafft hätte“, glaubt Brzeska, selbst Olympia-Teilnehmerin 1996 in Atlanta.

Nach ihrer Zeit bei Brzeska in Ulm trainierte sie sechs Jahre am Bundesstützpunkt der RSG in Berlin. In der Hauptstadt machte sie nochmal einen Sprung, stieg in die deutsche Spitze der Rhythmischen Sportgymnastik auf. Im Januar 2023 folgte der Wechsel an das Nationalmannschaftszentrum in Fellbach-Schmiden, im Juli gelang ihr der Sprung in den DTB-Perspektivkader.