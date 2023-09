Warum Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auch samstags zur Schule müssen

Außerdem werde der Extra-Tag damit begründet, dass es unter der Woche so viel Sport und Aktivitäten für die Schüler gebe. „Also müssen sie die akademischen Stunden irgendwo unterbringen, und ich denke, dass sie am Samstagvormittag viel aufholen“, mutmaßt die Expertin. Und weiter: „Aber dann haben sie auch noch die Samstagnachmittagsspiele. Man ist also am Samstagmorgen in der Schule, um zu lernen, und am Nachmittag fährt man wieder mit einem kleinen Minibus die Straße hinunter zu einem Rugby- oder Kricketspiel.“

Dass Kate und William die sportlichen Aktivitäten ihrer Kids unterstützen und sie natürlich auch vom Spielfeldrand aus anfeuern, bewiesen sie jüngst am Wochenende. Fotos zeigen die beiden, wie sie in lässiger Kleidung und vom Regen völlig durchnässt bei einem Fußballspiel ihres Sohnes George gesichtet wurden. (tma)