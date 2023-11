Traktorfahrer erzählt bei Polizeikontrolle von badender Kuh in Pool - und hat recht!

„In der Nacht von Montag zu Dienstag, als ich gegen 22.30 Uhr ins Bett gegangen bin, hörte ich, dass in unserem Pool Bewegung ist“, sagte die Bewohnerin des Einfamilienhauses zu RTL. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen. „Ich schaute aus dem Fenster und sah etwas Schwarzes (...). Ich weckte gleich meinen Mann und sagte ihm, dass ich vermute, dass eine Kuh in unserem Pool steht“, so die Bewohnerin weiter. Und tatsächlich: „Als wir in den Garten kamen, trauten wir unseren Augen nicht, aber es stand tatsächlich eine schwarze Kuh in unserem Pool“, sagte die Frau.

Zunächst war das Paar nach eigenen Angaben mit der Situation „überfordert“. Schließlich rief es Bekannte an, die Kontakte von den Landwirten hatten, um die Kuh irgendwie aus dem Pool zu bekommen. Einer von ihnen geriet auf dem Weg in eine Verkehrskontrolle. Als er den Polizisten von der Kuh im Pool erzählte, glaubten die, „veräppelt“ zu werden. So schreibt es die Polizei Saale-Holzland selbst in ihrer Pressemeldung. Sicherheitshalber fuhren sie mit zu den Kuh-Geschädigten.

