Thomas Gottschalk kann nicht gehen, ohne sich bei dem Mann zu verabschieden, der ihm seine Sendung anvertraut hat: Frank Elstner. Er sitzt im Publikum. „Er war für mich wie ein Vater und er hat mich immer gut behandelt“, so Gottschalk.

Und Frank Elstner ist voll des Lobes: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bei einer letzten Sendung war, sondern man hat mich zur besten Zeit von Thomas Gottschalk eingeladen.“

Als wäre das nicht schon schön genug, schaut dann auch noch Thomas’ Kumpel Mike Krüger vorbei. Er holt die Show-Legende persönlich ab und fährt mit ihm auf einem Bagger aus dem Studio.

Der Bagger – keine Wetten waren in der Sendung so beliebt, wie die mit der Schaufel. Doch der letzte Bagger, der gehört nur einem – Thomas Gottschalk! „Wir hatten ne gute Zeit zusammen. 35 Jahre, ist ja Wahnsinn“, so seine letzten Worte.