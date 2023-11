Neben verrückten Saalwetten und Thomas Gottschalks (73) exzentrischen Outfits gab es in 36 Jahren stets eine feste Größe bei „Wetten, dass ...“: Superstars, die sich die Klinke in die Hand geben. Oft kamen sie nur auf einen kurzen Sprung und eilten dann weiter zum Flieger. Manche blieben den ganzen Abend und staunten sichtlich – oft mit dem Knopf des Simultanübersetzers im Ohr – über LKW, die auf Biergläser gestellt wurde oder Menschen, die Wärmflaschen aufpusteten und so zum Platzen brachten.

Am 25. November heißt es ein letztes Mal: „Wetten, dass..?“ – zumindest mit Thomas Gottschalk. Und auch in seiner letzten Sendung wird das Staraufgebot gewohnt hoch sein: Helene Fischer wird mit Shirin David singen. Take That und Cher stehen auf der Gästeliste. Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer werden sich die Ehre geben.

