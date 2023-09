„Team Wallraff": Mord an Greta (3) erschütterte ganz Deutschland - wie sicher sind Kitas heute?

„Sie geben ihr Kind in der Kita ab und kriegen es tot zurück.“ Dieser Satz der Anwältin von Gretas Mutter zeigt in seiner Einfachheit, wie unendlich groß Leid sein kann. Im April 2020 drückt die Erzieherin Sandra in einer Kita in Viersen dem dreijährigen Mädchen beim Mittagschlaf so sehr auf den Brustkorb, dass es später im Krankenhaus stirbt – massiver Sauerstoffmangel. Wie konnte es so weit kommen? Und hätte Gretas Tod verhindert werden können?