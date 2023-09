Ein Paar bestellt in Melbourne ein Uber-Taxi. Als die Zwei an ihrem Ziel ankommen, sagt die ältere Frau „Pass auf dich auf“ zum Fahrer, steigt aus und schließt die Tür. Doch dann klopft sie plötzlich an die Seitenscheibe. Diese Szene nimmt James Bade (23) auf, um sie später auf TikTok zu teilen.

„Ich habe letztes Jahr meinen Sohn verloren und du erinnerst mich so sehr an meinen Sohn“, sagt sie durchs Fenster. Bade ist offenbar so ergriffen von diesem Moment, dass er der Frau spontan anbietet, sie zu umarmen. Nach einer innigen Umarmung sagt sie ihm noch zum Abschied: „Die Welt wird dich dorthin bringen, wohin du gehen willst.“ Kleine Geste – große Wirkung!