RTL-Verbraucherexperte Ron Perduss sagt: „Für viele Menschen war es heute Morgen ein Schock, dass nach dem Ende des Tankrabatts die Preise vielerorts neue Höchststände erreichten. „Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich die Preise für Kraftstoff in den nächsten Tagen wieder auf ein besseres Niveau einpendeln werden“, sagt er uns.

Es ergebe deswegen in diesen Tagen wenig Sinn vollzutanken: „Fahren Sie sparsam und warten Sie ab, wie sich die Preise in den kommenden Tagen entwickeln“, rät er den Verbauchern. „Beim Kraftstoff erleben wir die Preisentwicklung im Moment auch in Abhängigkeit von Lieferengpässen. Sobald der Pegelstand des Rheins wieder ansteigt, können die Binnenschiffer auch ihre Kraftstoff-Transporte wieder ausweiten.“

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise habe sich teilweise auch von der Ölpreisentwicklung abgekoppelt. Was zeige: Die Preise haben stark mit Nachfrage an den Tankstellen zu tun. „Ich vermute auch, dass die Mineralölkonzerne hier ein gutes Geschäft gemacht haben und die nach wie vor machen möchten“, so der Experte. Sein abschließender Rat: „Nicht panisch werden und Geduld haben!“