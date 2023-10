Es sei es jetzt wichtig, in aller Konsequenz in Deutschland gegen antisemitische Vereine vorzugehen und sie zu verbieten, so Roth. Darüber hinaus fordert der SPD-Politiker die Ausweisung ausländischer Antisemiten: „Wir müssen den Menschen, die keine deutschen Staatsbürger sind, deutlich machen, ihr könnt nur hierbleiben, wenn ihr euch auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt und keine Terrororganisation unterstütz.“ Roth fügt selbstkritisch hinzu, dass bei dem Thema auch in der Integration Fehler gemacht wurden: „Viele Kinder, die jetzt als Jugendliche auf die Straßen gehen, sind mit der Saat des Hasses gegen Israel und mit Antisemitismus auch in Deutschland groß geworden.“

Durch den Angriff der Hamas auf Israel sieht Roth die Gefahr einer Ausbreitung des Krieges im Nahen Osten. Über die Organisation der Hamas sagt Roth: „Das Geld kommt aus Katar und die militärische Unterstützung aus dem Iran.“

Umso wichtiger sei es, dass US-Präsident Biden nochmal klar formuliert habe, dass alle Staaten der Region dazu beitragen müssten, dass sich der Terror im Nahen Osten nicht weiter ausbreitet. Doch auch die deutsche Solidarisierung mit Israel dürfe sich nicht nur auf Sonntagsreden begrenzen, so der SPD-Politiker und fordert: „Wir müssen im konkreten Handeln dafür sorgen, dass sich Israel sicher fühlt.“ Bei militärischen Hilfen würde aber vor allem die USA eine wichtige Rolle einnehmen: „Militärisch gesehen wird ein Großteil der Unterstützung aus den USA kommen. Mit denen hat Israel eine lange und sehr bewerte Zusammenarbeit“, so der SPD-Politiker und fügt hinzu: „Die israelische Armee ist deutlich besser, moderner und stärker ausgestattet als beispielsweise die deutsche Bundeswehr.“

