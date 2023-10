Beide Hornissenarten sind vor allem in Asien verbreitet. Die auch als "Killerhornisse" oder "Mörderhornisse" bezeichnete Vespa mandarinia wird bis zu fünf Zentimeter lang; in Japan sterben an ihrem Stich laut "National Geographic" 30 bis 50 Menschen pro Jahr. Exemplare wurden jüngst auch in den USA und Kanada entdeckt.

Die Vespa velutina hingegen ist nicht viel größer als eine normale Wespe und vor allem für Bienen eine Gefahr, weil auch sie ganze Bienenvölker ausrotten kann. In Europa wird sie seit Jahren immer wieder gesichtet, unter anderem in Frankreich und Spanien. Im Februar 2020 wurde in Hamburg ein lebendes Exemplar entdeckt. Das auf einem Firmengelände gefundene Insekt war 2,2 Zentimeter groß. In Hessen fand im Oktober 2019 ein Imker eine Asiatische Hornisse und fotografierte sie.