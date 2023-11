Sie kam nie in der Schule an: Wo ist die elfjährige Dalina Florentine K. aus Plauen?

Dalina Florentine verlässt Donnerstagfrüh gegen 6.30 Uhr die Wohnung ihrer Mutter in Plauen (Sachsen). Laut der Polizei Zwickau will die Elfjährige zur Schule gehen. Dafür nimmt das Mädchen normalerweise den Bus nach Treuen. In der Schule kommt sie aber nie an.

Erste Hinweise sind bereits eingegangen. „Sie wurde wohl zuletzt in Plauen gesehen, dort war sie mit einer Freundin unterwegs“, so ein Polizeisprecher zu RTL. Zum Auffinden des Mädchens hat dieser Hinweis jedoch bisher nicht geführt. Daher sucht die Polizei jetzt auch mit einem Foto nach Dalina Florentine.

