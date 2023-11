Die TVNOW Original Doku-Reihe „Der Todespfleger - Die Morde des Niels Högel“, die seit dem 20.9. auf TVNOW verfügbar ist, geht in vier Folgen den drängendsten Fragen nach: Wie konnte es zu dieser Vielzahl an Morden kommen? Wieso wurde Niels Högel nicht früher gestoppt? Was für ein Mensch ist Niels Högel, was trieb ihn an? Und wer waren die Toten?