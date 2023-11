Müssen SPD, Grüne und FDP etwa schon wieder die Schuldenbremse aussetzen? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich am Sonntagabend die Talkshow von Anne Will. Das Thema der Sendung: „Regierung in Geldnot - Wie hart trifft es Deutschland?“

Darüber wurde diskutiert: Eigentlich darf die Bundesregierung nicht übermäßig hohe Schulden machen. Das besagt die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Doch in Notsituationen sind Ausnahmen erlaubt. Liegt eine solche Notlage auch in diesem Jahr vor? Darüber ist man sich im politischen Berlin uneins. Finanzminister Christian Linder und seine FDP sind eigentlich Verfechter eines ausgeglichenen Haushalts, wollen also nicht mehr ausgeben, als eigentlich zur Verfügung steht. Doch weil viele eingeplante Milliarden aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF) wegfallen, muss der FDP-Chef jetzt „über seinen Schatten springen“ und die Schuldenbremse aussetzen, sagt Journalistin Ann-Kathrin Büüsker. Es müssten auch Einsparungen gemacht, etwa klimaschädliche Förderungen für Dieselautos oder Dienstwagen gestoppt werden. CDU-Politiker wie Reiner Haseloff wollen auch Ausgaben für das Bürgergeld auf den Prüfstand stellen. SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt das ab. Das sei ein Irrweg. Der Staat müsse den Menschen vielmehr Sicherheit geben.

